Член общественной палаты раскритиковал заморозку индексации тарифов ЖКХ

По его словам, «депутатам, которые абсолютно неподготовлены к проблемам ЖКХ, но берут на себя смелость делать популистские заявления, нужно помнить, что в системе ЖКХ работает 2,5 миллиона человек, которым точно так же нужно кормить свои семьи».

«Это колоссальный труд коммунальщиков. Поэтому не может быть никаких разговоров, чтобы не платить», — заключил он.