Член Общественной палаты прокомментировал послание президента России Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию прокомментировал член Общественной палаты, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT.

«На мой взгляд, в первую очередь стоит обратить внимание на те меры поддержки, которые президент озвучил в отношении конкретных социальных групп, а именно в отношении семей с детьми, причем отдельно он коснулся помощи неполным семьям… В среднем будет по 5600 рублей выплачиваться», - заявил эксперт.

Он отметил, что также важно то, что семьи со школьниками и первоклассниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что поддержка граждан является первостепенной для лидера государства с 2018 года.