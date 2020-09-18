Член Общественной палаты оценил идею со студенческим капиталом

«Во-первых, я против выдачи денег просто так. Тем более, что здесь еще и предлагается выдавать только очникам. А если человек нарочно поступил на очно-заочное или заочное, чтобы совмещать с работой?» — задался вопросом собеседник издания.

Во-вторых, по его словам, в стране есть ряд стимулирующих программ (маткапитал, по ипотеке, для молодых семей), с которыми понятно, как и куда тратятся деньги.

Если же выдавать такие суммы выпускникам вузов, то это может привести к иждивенству. По мнению общественника, молодым людям после получения высшего образования надо «строить свою траекторию» и идти работать на практику.

«После окончания университета или колледжа выпускника деньгами никак не замотивируешь точно», — подытожил Киселев.