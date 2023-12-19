Общество 19 декабря 2023, 13:55 Член Общественной палаты Лянге: вопрос изучения арабского языка в школах РФ требует обсуждения

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Изучение арабского языка предложили ввести в школах в отдельных регионах РФ. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировала член Общественной палаты России Маргарита Лянге.

По ее словам, соответствующая инициатива требует широкого общественного обсуждения.

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«Очень сильно связано у нас в традиции преподавание арабского языка с исламом. Во многих регионах арабский изучается прежде всего для того, чтобы читать Коран и так далее. Здесь, конечно, возникает вопрос светскости и религиозности образования», — высказалась специалист.

Она отметила, что в некоторых субъектах страны данное нововведение может вызвать вопросы.