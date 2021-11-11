Член общественной палаты Бутина рассказала, как отметила день рождения
Марии Бутиной исполнилось 33 года
Члену общественной палаты РФ, журналистке Марии Бутиной, 10 ноября исполнилось 33 года. Она рассказала РИА ФАН, как отпраздновала день рождения.
«День прошел беспокойно. Было очень-очень много поздравлений. И было очень приятно. Потому что каждое слово — на вес золота. И я очень ценю тот факт, что россияне-соотечественники и люди из многих других стран поздравили меня в этот день», — рассказала Бутина.
Она добавила, что гордится тем, что родилась в День полиции.
«И я с большим уважением отношусь к их труду. Честно заявляю, что родилась в этот день не специально, не нарочно. Но для меня это — большая радость, как и для всей моей семьи», — сказала журналистка.