Общество 17 апреля 2024, 19:26 Член общественного совета МВД Шкуматов призвал возложить страхование курьеров на службы доставки

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Службы доставки должны страховать своих курьеров, эту обязанность нужно возложить на них. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что существующие стандарты провоцируют курьеров нарушать ПДД. В частности, сроки, в которые они обязаны доставить заказ.

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«Если курьер опаздывает, он получает штраф. Курьер ничего не может с этим сделать», — отметил Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что поэтому оформлять страховку для работников должны компании, которые их нанимают.

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