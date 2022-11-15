Общество 15 ноября 2022, 20:43 Член Объединения потребителей России Чухов рассказал о хитростях распродаж

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Член Объединения потребителей России, руководитель проекта «Тотальный контроль» Сергей Чухов рассказал, что распродажи не всегда так выгодны, как кажутся. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным телеканал «Царьград», не стоит покупать товар сразу. Лучше всего следить за его ценой некоторое время.

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«Не покупайте товар сломя голову в момент какой-то распродажи, потому что это может оказаться не настолько выгодным, как кажется на первый взгляд», — рассказал Чухов.

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