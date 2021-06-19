Член ЛДПР оценил «неделю тишины» для россиянок, которые решили сделать аборт

Замглавы комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анна Замараева прокомментировала «идею тишины», которую ввели для женщин, решивших сделать аборт. Об этом сообщило ИА Nation News.

По ее словам, это хорошая инициатива, так как у женщин будет время обдумать свое решение. В этот период с женщиной должны вести работу психологи и социальную службу, считает Замараева.

«Это хороший вариант, чтобы принять решение. Но женщина сама должна решить, поскольку ее тело — ее дело», — заключила Замараева.