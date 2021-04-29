Член КПРФ Арефьев свяжется с губернатором Орловской области по поводу отмены салюта 9 мая

Депутат Госдумы и член Президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил, что свяжется с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и выяснит причины отмены салюта 9 мая, сообщил сайт «Политика сегодня».

Накануне Клычков в своем Instаgrаm-аккаунте заявил, что праздничный салют проводиться не будет. По его словам, нельзя допустить массового скопления людей на площадях. Такие меры принимаются ради безопасности местных жителей в период распространения пандемии. При этом традиционные памятные мероприятия, такие как «Бессмертный полк», пройдут в режиме онлайн. Жителей возмутило решение отменить запуск фейерверков.

«Пасху можно в церквях, партийные собрания можно, толкаться в переполненной маршрутке даже НУЖНО, да в ресторанах плясать и то можно, а салют нельзя…», — написала одна из пользователей Сети.

Арефьев отметил, что общался с Клычковым по поводу празднования Дня Победы 24 апреля. Тогда у главы региона не было планов отменять парад и салют.

«Андрей Евгеньевич человек глубоко партийный, глубоко советский, и чтобы он так произвольно не захотел сделать, не может быть, на это, наверное, есть веские причины. Не могу объяснить. Я сегодня новости смотрел, в Орловской области нет вспышки ковида», — подчеркнул депутат.

Он пообещал связаться с Клычковым и выяснить причины отмены празднования. Арефьев не исключил, что повлиять на решение орловских властей возможно, значит, есть вероятность того, что жители все же увидят праздничный салют.