    23 апреля 2020, 23:09

    Член-корреспондент РАН назвал предполагаемые сроки испытаний первой российской вакцины от COVID-19

    Артур Блянихов

    Сергей Нетесов обозначил возможные сроки испытаний первой отечественной вакцины от COVID-19. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «Реально испытания первой отечественной вакцины начнутся через месяц, не позже — в мае», — уточнил Нетесов.

    Он предположил, что испытания остальных вакцин начнутся тоже через месяц-два. По его словам, в клиническую практику они войдут только через три-четыре месяца после получения результатов испытаний. Ученый добавил, что вакцина не появится раньше августа-сентября.

    «Обычно они намного дольше разрабатываются», — напомнил Нетесов.