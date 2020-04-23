Член-корреспондент РАН назвал предполагаемые сроки испытаний первой российской вакцины от COVID-19

«Реально испытания первой отечественной вакцины начнутся через месяц, не позже — в мае», — уточнил Нетесов.

Он предположил, что испытания остальных вакцин начнутся тоже через месяц-два. По его словам, в клиническую практику они войдут только через три-четыре месяца после получения результатов испытаний. Ученый добавил, что вакцина не появится раньше августа-сентября.

«Обычно они намного дольше разрабатываются», — напомнил Нетесов.