Член комитета Госдумы призвал москвичей не бояться таксистов

В департаменте транспорта Москвы заявили о большом количестве аварий с участием таксистов. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в разговоре с ИА НСН оспорил эту статистику и призвал москвичей опасаться не таксистов, а неадекватных водителей.

Лысаков назвал разговоры о том, что таксисты создают большое количество ДТП, «передергиванием». По его мнению, такие истории происходят не так часто, но сильно раздуваются в СМИ.

«Этот вопрос изучал экспертный центр при правительстве РФ, который пришел к очень интересным выводам о том, что, если вы передвигаетесь в такси, а не на личном автомобиле, у вас примерно в 2,7 раза меньше вероятность попасть в ДТП. А возможность погибнуть в ДТП — в четыре раза меньше по сравнению с поездками на личных автомобилях», — заверил Лысаков.