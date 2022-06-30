Член комитета Госдумы по транспорту Колесник уточнил, кого будут наказывать за выброшенный из автомобиля мусор

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник рассказал, у кого могут конфисковать машину за выброшенный из окна мусор. Об этом сообщила НСН.

Колесник пояснил, что речь идет о тех, кто оставляет в лесу мешки с мусором. За выкинутую из окна бутылку машину не заберут, подчеркнул он.

«История с конфискацией автомобиля, это когда мы идем в лес, а попадаем в мусорные горы», — заключил Колесник.