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    30 июня 2022, 18:13

    Член комитета Госдумы по транспорту Колесник уточнил, кого будут наказывать за выброшенный из автомобиля мусор

    Дарья Морозова

    Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник рассказал, у кого могут конфисковать машину за выброшенный из окна мусор. Об этом сообщила НСН.

    Колесник пояснил, что речь идет о тех, кто оставляет в лесу мешки с мусором. За выкинутую из окна бутылку машину не заберут, подчеркнул он.

    «История с конфискацией автомобиля, это когда мы идем в лес, а попадаем в мусорные горы», — заключил Колесник.