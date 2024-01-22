Общество 22 января 2024, 18:06 Член Фонда защиты городских животных Путинцева: для путешествий с котом необходима надежная переноска

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Руководитель направления внешних коммуникаций Фонда защиты городских животных Дарья Путинцева рассказала, как обезопасить питомца во время путешествия на поезде. Особенно серьезно к вопросу должны подойти владельцы котов, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

«Кошки, в отличие от собак, очень изворотливые, плюс у них высокая способность к мимикрии, то есть они могут прятаться так, что, если они не захотят, чтобы их нашли, их не найдут», — пояснила специалист.

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В связи с этим она призвала использовать надежную переноску, усиленную болтами. Кроме того, идентифицировать потерявшегося питомца поможет чипирование, добавила Путинцева.