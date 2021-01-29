Член Федерации рестораторов: ослабление ограничений для ресторанов ничего не меняет

Ранее ресторанам, кафе, клубам и барам разрешили работать ночью с условием соблюдения всех мер профилактики коронавируса. Небольсин рассказал, что для ресторанов это ничего не меняет, так как в большинстве своем посетители и так уходят в 11-12 часов ночи.

Клубы и бары смогут работать нормально, уточнил он и добавил, что при этом соблюдать все меры профилактики невозможно.

«При входе есть момент контроля, но что будет происходить дальше, невозможно контролировать. Здесь люди могут полностью нарушать все правила, и штрафовать за это могут само заведение», — заключил Небольсин. Он пояснил, что невозможно следить за перемещениями людей и постоянным ношением масок.