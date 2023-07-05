Общество 05 июля 2023, 10:53 Член Экологического союза Юрченко заявил, что в России необходимо увеличить количество лесников и лесной охраны

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Член Международного Социально-Экологического Союза, общественный деятель Михаил Юрченко в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что в России необходимо увеличить количество лесников и лесной охраны.

Эксперт объяснил, что 90% всех лесных пожаров — это пожары искусственного происхождения. Лишь в единичных случаях они происходят из-за удара молнии, но в основном виноваты люди.

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В определенные пожароопасные периоды необходимо вводить чрезвычайное положение и не пускать людей в лес, добавил Юрченко.