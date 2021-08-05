Чкаловскую лестницу открыли в Нижнем Новгороде после двух лет реконструкции. А он оказалась вся в мусоре

В Нижнем Новгороде после двух лет реконструкции открыли Чкаловскую лестницу. После концерта Мариинского симфонического оркестра она оказалась засыпана мусором. Организатор мероприятия обвинил в этом подрядчика.

«Технический подрядчик мероприятия „Артколесо“ завершил демонтаж сцены раньше срока и без предупреждения открыл периметр до приезда клининга. Хотя по регламенту не должен был снимать заборы и должен был предупредить клининг об окончании демонтажа», — рассказал изданию «Подъем» представитель организатора концерта.

Собеседник подчеркнул, что городскую достопримечательность к утру 5 августа полностью очистили. Сейчас туда может прийти любой желающий.

Реконструкцию Чкаловской лестницы приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. Ремонт обошелся городским властям в 160 миллионов рублей. Работа заняла два года.