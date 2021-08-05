Чкаловскую лестницу открыли в Нижнем Новгороде, не собрав там мусор

Реконструкция Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде, которая продолжалась практически два года, завершена. В первый день после ее открытия местные жители заметили оставшийся мусор. Об этом рассказал «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

Горожане, пришедшие посмотреть на объект, увидели там пакеты, бутылки и прочие отходы. В оставленном мусоре обвинили подрядчика. «Технический подрядчик мероприятия „Артколесо“ завершил демонтаж сцены раньше срока и без предупреждения открыл периметр до приезда клининга. Хотя по регламенту не должен был снимать заборы и должен был предупредить клининг об окончании демонтажа», — рассказали организаторы церемонии открытия. Отреставрированный объект уже очистили от отходов.