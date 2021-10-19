«Чкалов Арену» открыли в Москве

В Тушине состоялось открытие спортивного комплекса «Чкалов Арена». В нем посетители смогут воспользоваться ледовой площадкой, центрами художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, а также уникальными спортзалами. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Глава столицы Сергей Собянин уже осмотрел комплекс вместе с министром спорта Олегом Матыциным и президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. По его словам, заведение станет ядром спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома.

«Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня. Один за другим. Такой частный проект реализован здесь в Тушине», — сказал Собянин.

Новый комплекс прекрасно подойдет как для профессионалов, так и для обычных москвичей.

На территории бывшего Тушинского аэродрома власти Москвы планируют создать комфортные условия для проживания 40 тысяч человек. Здесь построят новое жилье, образовательные и медицинские учреждения, торговые площадки, бизнес-парк, общественные зоны и храм.