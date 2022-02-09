Читавшая Хармса учительница зареклась работать в школе

Уволенная из петербургской гимназии № 168 учитель Серафима Сапрыкина, читавшая детям на уроке стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, заявила, что больше не будет работать в школе. Она рассказала об этом сайту телеканала «Звезда».

Сапрыкина опровергла слова директора гимназии Светланы Лебедевой о том, что она якобы нарушила учебный план и вместо урока о битве под Москвой читала девятиклассникам стихи.

По словам Сапрыкиной, другие учителя в гимназии выражали ей поддержку в частных беседах, но не могут поддержать публично. Она заявила, что не ставила цель восстановиться на этой работе. А после того, как она уволилась и рассказала о своей ситуации, из руководства школы к ней никто не обращался ни с попыткой примирения, ни с критикой.

Директор гимназии ранее утверждала, что Сапрыкина уволилась якобы из-за того, что перешла на работу в другую школу. Но учительница сказала, что это не так. По словам Сапрыкиной, ей звонили из комитета по образованию и предлагали другую работу, но ее это не заинтересовало.

«Не пойду я в школу больше работать», — сказала она.

Сапрыкина добавила, что не добивается того, чтобы у директора гимназии были какие-то проблемы с прокуратурой или кем-либо еще.

«Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», — объяснила Сапрыкина.

Директор школы ранее заявила, что не против Хармса и сама читает стихи поэта своим внукам.