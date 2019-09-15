Читатели сайта телеканала «360» и Русфонда спасли Родиона Тришкина

У пятилетнего Родиона Тришкина из подмосковного Егорьевска врожденная двусторонняя косолапость. Мальчик перенес операцию и долгое время лечился, но окончательно устранить пирамидную недостаточность — болезнь, которая влияет на мышечный тонус и сухожильные рефлексы и искривляет его ножки — не удалось. Но теперь Родиону смогут провести комплексное лечение, чтобы полностью избавить его от косолапости.

На 360tv.ru и rusfond.ru мы рассказали историю 5-летнего Родиона Тришкина. Полжизни Родя Тришкин из подмосковного Егорьевска провел в гипсе — ножки ему регулярно заковывали по колено. Таким способом врачи надеялись исправить малышу врожденный дефект: у Роди двусторонняя косолапость. Но, несмотря на лечение, мальчику до сих пор трудно и больно ходить. Избавить Родю от мучений и вернуть ему способность нормально ходить поможет комплексное лечение — серия гипсований и сложная операция. Государство подобное лечение не оплачивает, и госквот на него не предусмотрено.

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Рады сообщить: вся необходимая сумма (436 208 руб.) собрана. Всего собрано 472 058 руб. Госпитализация в сентябре–2019. Родители Родиона благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».