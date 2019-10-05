Читатели сайта телеканала «360» и Русфонда спасли Артема Галку

Семилетнему Артему Галке из Подмосковья почти сразу после рождения диагностировали врожденный порок сердца. Врачи сказали, что когда ребенок подрастет ему можно будет помочь с помощью операции. И теперь Артему смогут ее сделать.

На сайтах «360» и Русфонда мы рассказали историю Артема Галки. В первые же дни после рождения Артему был поставлен диагноз — врожденный порок сердца (ВПС), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), размер дефекта 13 миллиметров.

В год мальчику оформили инвалидность, запретили физические нагрузки. Артем часто болел простудными заболеваниями, практически каждый месяц его мучает кашель. В три года в московской детской городской клинической больнице № 13 имени Филатова (ДГКБ № 13, Москва) кардиолог сказал, что дефект можно закрыть щадящим эндоваскулярным способом с помощью окклюдера, специальной заплатки, когда Артем подрастет.

Время пришло, сейчас Артему семь лет. Если не провести лечение, с возрастом могут начаться осложнения, легочная гипертензия, сердечная недостаточность, инсульты, образование тромбов. Но в Филатовской больнице бесплатно оперируют только москвичей, а семья Артема прописана в Подмосковье.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (392 368 рублей) собрана. Всего собрано 476 875 рублей. Госпитализация в октябре 2019 года. Родители Артема благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».