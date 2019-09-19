Читатели сайта телеканала «360» и читатели Русфонда спасли Олега Дронова

У него обнаружили тяжелейший врожденный порок сердца — коарктацию (сужение) перешейка аорты. В любой момент сосуд может разорваться — и у ребенка случится инсульт. Спасти жизнь Олегу поможет срочная операция — расширение аорты с помощью стента и специальных баллонов.

Операцию проведут по госквоте, но родители должны оплатить стент и баллоны, а это почти полмиллиона рублей. В семье Дроновых таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (464 704 рублей) собрана. Всего собрано 504 371 рубль.

Госпитализация в октябре 2019 года. Родители Олега благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».