Читатели признали Загитову и Урганта лучшими ведущими 2020 года

В опросах на сайте издания приняли участие более 80 тысяч человек. Фигурное катание оказалось популярным среди читателей. Так, фигурист Алексей Ягудин лишь доли процента уступил Ивану Урганту (18,38% против 18,1%). На третьем месте Борис Корчевников (13,65%). Далее идет Максим Галкин (12,29%), а замыкает пятерку Дмитрий Нагиев (8,24%).

Топ-10 королей эфира по версии сайта выглядит так:

1. Иван Ургант

2. Алексей Ягудин

3. Борис Корчевников

4. Максим Галкин

5. Дмитрий Нагиев

6. Павел Воля

7. Азамат Мусагалиев

8. Андрей Малахов

9. Александр Гордон

10. Владимир Соловьев

Среди женщин на первом месте дебютантка «Ледникового периода» Алина Загитова (29,79%), к работе которой в кадре у зрителей были большие вопросы.

На втором месте Ольга Бузова (24,9%), чей проект «Дом-2» решили закрыть в этом году. На третьем Регина Тодоренко (9,47%). Четвертое и пятое занимают Юлия Барановская (6,79%) и Ксения Собчак (3,77%).

Топ-10 самых популярных ведущих выглядит так:

1. Алина Загитова

2. Ольга Бузова

3. Регина Тодоренко

4. Юлия Барановская

5. Ксения Собчак

6. Ксения Бородина

7. Лера Кудрявцева

8. Анастасия Ивлеева

9. Лариса Гузеева

10. Жанна Бадоева