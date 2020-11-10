Читатели определят лауреатов премии «Хорошие новости России»

Отмечается, что премия учреждена с целью поощрить блогеров и журналистов, которые пишут позитивные новости о жизни в России и достижениях ее граждан. В рамках премии есть пять номинаций: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Спорт», «Экономика страны или региона» и «Наука и инновации». Пятерых лауреатов определят читатели.