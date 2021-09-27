Читатели Daily Mail оценили суровость Путина на фото с отдыха в Сибири

Британская газета Daily Mail опубликовала фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Читатели издания назвали его образы суровыми и сравнили эти снимки с образами американского лидера Джо Байдена.

«Суровые образы Путина на открытом воздухе не идут ни в какое сравнение с образами Байдена, изображающими поездки на велосипеде и поедание мороженого. <…> Байден явно выигрывает имиджевую войну», — написал пользователь с ником Westfir1.

Meady83 назвал российского президента сильным лидером и оценил уютность палатки с камином. Некоторые с юмором посетовали, что в подборке нет снимка, на котором Путин борется с медведем.

Накануне в Сети появились фотографии главы российского государства с отдыха в Сибири, где он побывал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об обеспечении безопасности президента и главы Минобороны, так как к их палаткам могли подойти медведи. Он пошутил, что Путина знают даже эти животные. По словам Пескова, во время поездок президента в тайгу проводится большая работа по безопасности.