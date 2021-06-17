Читатели «360» помогли Вове Аленевскому собрать средства на реабилитацию после двух инсультов

Читатели «360» помогли Вове Аленевскому собрать средства на восстановление после двух инсультов, перенесенных им в детстве. Благотворительный фонд «Мои друзья» поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и пожертвовал деньги на реабилитацию.

Вове Аленевскому сейчас 20 лет. Первый инсульт он пережил, когда ему было 13. Тогда парализовало правую сторону тела, у него нарушилась речь. Тогда ему помогли встать на ноги в больнице Можайска. Но уже спустя два месяца случился второй инсульт. Врачи обнаружили у Вовы врожденный порок сердца. И с тех пор он уже семь лет проводит в больницах и реабилитационных центрах.

Юноше потребовался повторный курс реабилитации. Благодаря читателям «360» удалось собрать нужную сумму. Теперь Вова сможет продолжить восстановление. Он выразил благодарность всем, кто не остался в стороне.

«Всем очень благодарен за пожертвования, которые вы сделали. В скором времени я буду проходить реабилитацию. Я буду заниматься и очень стараться стать лучше. Еще раз всем спасибо за помощь», — написал Вова.

Телеканал «360» ранее стал обладателем премии «В союзе слова и добра» за освещение темы благотворительности и волонтерской деятельности.