Читать и перечитывать. Кремль заявил о высокой значимости речи Путина на «Валдае» | 360°

Общество 27 октября 2022, 15:33 Читать и перечитывать. Кремль заявил о высокой значимости речи Путина на «Валдае» Представитель Кремля Песков: речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать РИА "Новости"

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Выступление президента России Владимира Путина на предстоящем заседании дискуссионного клуба «Валдай» необходимо серьезно анализировать и изучать. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Предстоящая речь Путина является главным событием дня. Ее потом предстоит перечитывать, анализировать и изучать», — сказал он.

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Заседание «Валдая» проходит традиционно в Москве, Путин посещает мероприятие с 2004 года. Темой встречи станет «Мир после гегемонии: безопасность и справедливость для всех».

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За годы работы «Валдай» стал признанной платформой для взаимодействия представителей государственной власти, политиков, ученых с международными экспертами.

Участие в работе клуба уже приняли более тысячи известных специалистов в своей сфере из 84 стран. Основное внимание «Валдай» уделяет экономическим и политическим процессами в мире, сообщил телеканал «Царьград».

В 2022 году заседание «Валдая» проходит с 24 по 27 октября, он собрал 111 экономистов, дипломатов, политиков и экспертов из 41 страны. Наиболее количество участников — из стран Азии, Ближнего Востока, СНГ, Африки и Латинской Америки.