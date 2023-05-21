Эксклюзив 21 мая 2023, 22:37 «Читала Пушкина по памяти». Учительница из Мариуполя рассказала, как пряталась с детьми в подвале от обстрелов ВСУ Учительница Вера Чебанова рассказала, как пережила боевые действия в Мариуполе

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Учительница русского языка и литературы Валентина Чебанова осталась в Мариуполе, когда в городе начались боевые действия. Вместе со своими учениками она пряталась в подвале, где в темноте читала им по памяти стихи Александра Пушкина. Педагог поделилась своей историей с корреспондентом «360» Еленой Кононовой.

Школа, где трудится Валентина Чебанова, пострадала от ударов ВСУ. Восстановлением занимается подрядчик из Подмосковья. Гуляя по отремонтированному зданию, учительница призналась, что это радость необыкновенная — видеть чистые, красивые коридоры.

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«И дети наши даже немножко другими стали, потому что они увидели, что для них много сделано. Ну и мы стараемся тоже. Идешь в школу, как на праздник, потому что тут такая жизнь! Настоящая жизнь, весело, интересно», — рассказала Валентина Чебанова.

Педагог добавила, что когда начались боевые действия, она решила остаться в городе. Пряталась в подвалах с местными жителями, среди которых было много ее учеников. Чтобы немного отвлечь детей от взрывов, учительница читала им по памяти стихи Пушкина и других поэтов.

Валентина Чебанова Учитель русского языка и литературы школы в Мариуполе / Телеканал «360»

«Я когда первый раз вышла из подвала и могла повернуть за дом, чтобы увидеть школу, я стояла и плакала. <…> Солнечный день был такой, и трава уже зеленая, а слезы текут сами по себе, потому что на третьем этаже, там где был один из лучших кабинетов информатики — там дыра», — поделилась педагог.

На вопрос корреспондента, как помочь детям пережить то, что выпало на их долю, Чебанова отметила, что дети неплохо справляются с ситуацией.

«Дети не подавлены. Они получили столько заботы, внимания с разных сторон», — заявила учительница.

Валентина Чебанова подчеркнула, что живет по принципу Льва Толстого: «Надо жить, надо любить, надо верить». Педагог считает, что все можно победить и выдержать, как бы ни было трудно.