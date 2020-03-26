Петербуржец, убивший своих родителей, «раньше был вполне адекватным человеком» — рассказала «360» его знакомая, которая знает его уже девять лет.

«Интересовался восточными религиями, музыкант», — сообщила девушка, — «Потом с ним что-то случилось. Он какие-то мантры стал читать, с какими-то гуру общаться. У него поехала крыша, он лег в психушку. Мы с ним не общались два или три года. В последний раз общались этой осенью и зимой. Там совсем плохо были дела: постоянно пил и хотел покончить с собой, только говорил, что ему жалко родителей. Я его как-то пыталась отговорить, сводить к психологам. Но как-то это все безуспешно было. И после Нового года мы с ним вообще перестали общаться, потому что вообще невозможно было с ним разговаривать. Я ему что-нибудь говорила — он молчал".

Также девушка рассказала, что отношения с родителями у убийцы были хорошие.

«Вот я на Новый год в Петербург приезжала, он меня звал с ними праздновать. Говорил, что помогают ему. То есть никаких там ссор или проблем замечено не было. Единственное, он постоянно говорил, что хочет покончить с собой и что не может на это решиться, потому что ему жалко родителей».

По словам девушки, после того, как мужчина вышел из психушки, его продолжали лечить медикаментозно, и он жаловался, что ему плохо от лекарств и уколов. Из-за этого он очень много пил и постоянно находился в депрессии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожилая пара была убита дома — в полицию позвонил их сын и сообщил, что зарезал мать и отца. Свой поступок он объяснил желанием избавить их «от земных страданий».