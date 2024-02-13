Общество 13 февраля 2024, 18:10 «Читай-город»: россияне хотели бы лично встретиться с Булгаковым и Достоевским

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Интереснее всего россиянам было бы лично встретиться с Михаилом Булгаковым. Об этом сообщил НСН со ссылкой на опрос, проведенный сетью книжных магазинов «Читай-город».

За встречу с автором «Мастера и Маргариты» проголосовали более 150 человек. Еще 143 респондента отдали предпочтение Федору Достоевскому. Третье место занял Александр Пушкин. С ним хотели бы познакомиться 120 участников опроса.

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