Общество 08 апреля 2024, 18:05 «Читай-город»: подростки и молодежь стали самой читающей аудиторией

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Больше всех в России читают подростки и молодые люди в возрасте до 25 лет. Об этом сообщило НСН со ссылкой на федеральную сеть книжных магазинов «Читай-город».

Больше всего пользуется популярностью фэнтези, приключения, романы и научная фантастика. Кроме того, четко прослеживается тренд на литературу из Азии. В частности, речь идет об аниме, корейских дорамах, манге и китайском фэнтези.

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«Также подростки активно интересуются зарубежной классикой. Уже в юном возрасте читают „Портрет Дориана Грея“ Оскара Уайльда, „Цветы для Элджернона“ Дэниэла Киза», — отметили в книжной сети.

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