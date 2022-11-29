Общество 29 ноября 2022, 22:00 «Читай-город» не стал убирать с полок романы с ЛГБТ-тематикой «Подъем»: «Читай-город» не уберет ЛГБТ-романы до вступления в силу закона о пропаганде РИА «Новости»

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Сеть магазинов «Читай-город» не будет убирать с полок романы с ЛГБТ-тематикой до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом представители книжной сети заявили изданию «Подъем».

По словам пресс-службы компании, в данный момент все книги, доступные для покупки, соответствуют российскому законодательству. А новый документ о запрете пропаганды ЛГБТ в силу еще не вступил.

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«Мы предлагаем очень широкий выбор книг, чтобы каждый читатель нашел такую книгу, которая интересна именно ему. Книги, предлагаемые для покупки на данный момент, полностью соответствуют законодательству», — сказал представитель «Читай-города».

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Собеседник издания также отметил, после принятия закона ассортимент товара будет пересмотрен.

Ранее некоторые книжные магазины решили заранее убрать из продажи такие издания. В частности, магазин «Лабиринт».

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии среди взрослых. Размер штрафа составит от 400 тысяч до 10 миллионов рублей. Документу еще предстоит получить одобрение Совета Федерации и подпись Владимира Путина.