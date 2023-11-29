29 ноября 2023, 15:10
«Чистый город» запустил сервис для точных начислений за мусор в Кургане
Компания «Чистый город» запустила в Кургане новый сервис «Актуализируй данные», направленный на корректировку расчетов за вывоз мусора у местных жителей. Об этом рассказал сайт RuNews24.ru со ссылкой на сведения организации.
Специалисты будут проверять полученные от потребителей сообщения, сравнивая информацию с данными из собственных баз и Росреестра. Услуга станет доступна с 1 декабря.
Курган
Мусор
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