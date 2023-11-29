Общество 29 ноября 2023, 15:10 «Чистый город» запустил сервис для точных начислений за мусор в Кургане

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Компания «Чистый город» запустила в Кургане новый сервис «Актуализируй данные», направленный на корректировку расчетов за вывоз мусора у местных жителей. Об этом рассказал сайт RuNews24.ru со ссылкой на сведения организации.

Специалисты будут проверять полученные от потребителей сообщения, сравнивая информацию с данными из собственных баз и Росреестра. Услуга станет доступна с 1 декабря.