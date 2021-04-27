Чистоту воды проверят в петербургских водоемах

В мае в Санкт-Петербурге начнется проверка чистоты воды в водоемах. Она продлится до августа. Об этом сообщили «Невские новости».

Академик Российской экологической академии и руководитель общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева заметила, что в городе до сих пор не решена проблема с ливневками, поскольку за нее мало кто отвечает.

«Если это зона Водоканала, они стараются справляться. Если нет — вся она попадает в реки и каналы города. На дорогах у нас и тяжелые металлы, и соляно-песчаные смеси. Соль абсорбирует горюче-смазочные материалы и прочее. Получается гремучая смесь, опасная для всего живого», — предупредила собеседница издания.