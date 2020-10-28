Прокуроры не нашли ни одного чистого водоема на Урале
«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», — привел «Интерфакс» слова Ткачева, озвученные на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре.
Замгенпрокурора назвал критически низким процент очистки стоков, когда в регионах наблюдается высокое потребление воды и водоотведение. Именно это, по словам Ткачева, является главной причиной загрязнения водоемов в УрФО. Кроме того, далеко не каждое предприятие занимается строгим контролем.
«Опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — пояснил заместитель генерального прокурора.
Он добавил, что очистные сооружения часто пребывают в неудовлетворительном состоянии.