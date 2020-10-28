Прокуроры не нашли ни одного чистого водоема на Урале

Сотрудники Генпрокуратуры изучили 230 водоемов Уральского федерального округа. Результаты исследований показали отсутствие чистой воды во всех водоемах. Об этом сообщил замгенпрокурора России Игорь Ткачев.

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», — привел «Интерфакс» слова Ткачева, озвученные на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре.

Замгенпрокурора назвал критически низким процент очистки стоков, когда в регионах наблюдается высокое потребление воды и водоотведение. Именно это, по словам Ткачева, является главной причиной загрязнения водоемов в УрФО. Кроме того, далеко не каждое предприятие занимается строгим контролем.

«Опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — пояснил заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что очистные сооружения часто пребывают в неудовлетворительном состоянии.