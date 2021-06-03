«Чистой воды бизнес». Захарова объяснила, почему в России быть СМИ-иноагентом лучше, чем в США

СМИ, которые в России признаны иностранными агентами, не просто финансируются из зарубежных структур, но еще и при этом занимаются политической деятельностью. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам постоянно говорят о том, что это светочи демократии, СМИ без страха и упрека. Но практика показывает, что они финансируются напрямую — не просто из госбюджетов, а иногда из соответствующих бюджетов соответствующих же структур, занимаются не только журналистской деятельностью, занимаются политической деятельностью», — сказала Захарова.

Дипломат объяснила, что от СМИ-иноагентов требуется только выполнять российское законодательство, поставить маркировку и рассказать об источниках финансирования. В этом не может быть ничего тайного, пояснила она.

«От Штатов и целого ряда других государств нас отличает то, что этот закон никак не мешает их профессиональной деятельности», — отметила Захарова.

Захарова призналась, что не делит зарубежные СМИ на обычные и иноагентов. И тем, и другим нужно получить аккредитацию в МИД, и тогда с ними могут работать — давать интервью и отвечать на запросы.

«Другое дело, если наши журналисты получают этот статус за рубежом, тут их деятельность практически сразу становится невозможной. Мало того, что они отчитываются, им грозит срок до 5 лет», — рассказала она.

К СМИ-иноагентам на Западе выстраивается определенный вектор отношения, им отказывают в интервью, журналистов просто не аккредитовывают на мероприятия.

«Сколько раз RT просил об интервью у представителей Госдепа, им все время отказывают. А мы в таком интервью не отказываем. У нас проблемы этой нет. Та же самая „Медуза“ (признана СМИ-иноагентом в РФ — прим. ред.) получает наши комментарии, мы пригласили их на наш завтрак», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что СМИ, признанные в России иноагентами, специально представляют свою ситуацию таким образом, чтобы получать западные гранты.

«Мы вот такие информационные жертвы, дайте нам еще денег. Мне один человек так и сказал: „Вы поймите — если мы начнем менять позицию и говорить, что мы спокойно работаем в условиях иноагентства, мы не сможем получить дополнительные средства. Поэтому мы делаем все для того, чтобы создать атмосферу некой токсичности в отношении нас и на этом основании запросить еще больше западных денег“. Понимаете, это бизнес, это чистой воды бизнес», — сказала она.

Если от СМИ, получившего такой статус, уходят рекламодатели, то надо спрашивать у самих рекламодателей, почему они решили перестать его спонсировать. Захарова предположила, что они могли даже не знать, откуда это СМИ получало средства.

«Может быть, они получали от конкурентов — такое могло быть? Могло быть. А пока источники финансирования не раскрыты, у них не было проблем», — объяснила дипломат.