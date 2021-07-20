Зампред организации «Къырым бирлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев обсудил с «Политикой Сегодня» обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко «вернуть» Крым через год.

Порошенко сделал это заявление по случаю праздника Курбан-байрам, обратившись ко всем мусульманам на Украине и крымским татарам.

«Если любой человек поздравляет, либо желает чего-то хорошего, то люди это нормально воспринимают. Поскольку это исходит не из искренних побуждений, это чистое политиканство, на мой взгляд», — заметил Ниметуллаев.

Он напомнил, что в 2014 году жители полуострова, в том числе крымские татары проголосовали за вхождение в состав России.

«Вся наша организация, и не только наша, в большинстве своем из числа крымских татар тоже принимала участие в референдуме и во всех остальных политических процессах, которые на сегодняшний день происходят у нас в республике», — добавил собеседник издания.