«Чистое небо»: центр Санкт-Петербурга продолжили освобождать от проводов

Интернет не пропадет после демонтажа кабелей между домами в центре Санкт-Петербурга в рамках проекта «Чистое небо». Город постепенно освобождают от проводов ради хорошего внешнего вида улиц. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи.

«Построенная инфраструктура имеет достаточную емкость и необходимый запас на перспективу», — рассказали представители комитета.

Жители домов, где демонтируют провода, заранее получат кабельный коллективный доступ к Сети.

Большая часть коммуникаций над улицами принадлежит организациям городского электрического транспорта города, поэтому принудительная их ликвидация запрещена.

«Ликвидация волоконно-оптических линий в связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи. Мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор, в данном случае — Санкт-Петербург», — отметили в пресс-службе.

Местные власти уже провели разъяснительную работу с операторами связи по добровольному переключению «воздушных» коммуникаций. По технологическим причинам возможен перенос только волоконно-оптических линий связи. Медные линии звукового вещания и оповещения, коаксиальные кабели операторов телевизионного вещания, кабели лифтовой связи останутся в нынешнем состоянии на неопределенный срок.