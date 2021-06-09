Умер актер из сериала «Чисто английское убийство»

Британский актер Бен Робертс, который известен по роли в сериале «Чисто английское убийство», скончался в возрасте 70 лет, сообщило The Mirror со ссылкой на его агента.

Причина смерти актера не раскрывается.

Беннет Робертс родился 1 июля 1950 года в Бангоре, Великобритания. В 1978 году он впервые появился на экране в телевизионном сериале «Место женщины». Робертс получил известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Профессионалы», «Доктор Кто», «Катастрофа».

Наибольшую популярность актер получил после сьемок в сериале «Чисто английское убийство», где исполнил роль главного инспектора Дерека Конвея.

В 2016 году сыграл в сериале «Несчастный случай» и фильме «Дом странных детей мисс Перегрин», а в 2019 году появился в байопике «Даниэль», уточнила «Газета.ru». У актера есть жена, сын и внучка.

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