Чистая вода придет в каждый дом Коломенского городского округа к концу года

Губернаторская программа «Чистая вода» действует в Коломенском городском округе с 2013 года. Уже 95% жителей муниципалитета обеспечили качественной водой. Окончательно этот вопрос пообещали решить к концу 2020 года.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заявил, что в 2019 году в муниципалитете запустили три водоочистительных станции. Чистую воду получили 5500 человек.

«К концу 2020 года вопрос обеспечения коломенцев чистой водой будет снят. Для этого модернизируем и установим еще 16 станций водоочистки», — подчеркнул он.

Источник фото:пресс-служба администрации Коломенского городского округа

Качественную питьевую воду благодаря субсидии из областного бюджета получат жители сел и деревень Андреевское, Горки, Колодкино, Октябрьское, Лукерьино, Лыково, Макшеево, Никульское, Парфентьево, Семибратское, Молитвино, Туменское, а также в поселках Запрудный, Лесной, Проводник.

Источник фото: пресс-служба администрации Коломенского городского округа

На всей территории Коломны действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ее обслуживает МУП «Тепло Коломны». Это предприятие является одним из областных лидеров отрасли.

«Наши специалисты контролируют работу и обслуживают 79 водозаборных узлов, 57 насосных станций, 520 километров водопроводных сетей», — отметил директор предприятия Николай Герлинский.

По его словам, жители городского округ получают воду с двух поземных горизонтов: Подольско-Мячковского и Каширского. В обоих — повышенное содержанием железа, фтора и солей жесткости.

Герлинский добавил, что вода проходит несколько стадий очистки. Сначала ее обеззараживают, потом снижают жесткость и обезжелезивают. Для контроля качества воды с 2015 года на предприятии функционирует своя лаборатория

Источник фото: телеканал «360»

В селе Старое Бобренево скоро начнет работу новая станция. Она предназначена для обезжелезивания воды. Технология, по которой будет происходить очистка, основана на принципе озонирования воды.

«У нас помимо того, что вода шла из крана коричневая, с запахом и примесями, был очень слабый ее напор», — рассказала жительница села Ольга.

Сейчас, по ее словам, напор уже хороший. Вода стала намного лучше. Ольги и ее соседи ждут, когда ситуация окончательно наладиться.