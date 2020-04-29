Трухачев напомнил, что авиасообщение между странами закрыто, поэтому никакой отравитель не мог полететь в Чехию.

«Это чистая „разводка“, рассчитанная на совсем недалеких людей или же клинических русофобов, верящих во всевозможные заговоры с российским участием», — заметил собеседник издания.

По его словам, в Чехии, как и в Соединенном Королевстве, есть люди, для которых дело всей жизни — это борьба с Россией и поиск российской угрозы. Они получают за это зарплату, поэтому им надо искать любой повод, чтобы оправдать свое существование.

«История с памятником Коневу подвернула им потенциальную сакральную жертву в лице старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. И они за нее зацепились», — обратил внимание специалист.

По его мнению, Москве не надо мстить Чехии за снос памятника. Как вариант — ввод ограничений против Праги или переименование станции московского метро «Пражская».

Кроме того, можно перенаправить самолеты из пражского аэропорта в другие, или рекомендовать российским туристам не посещать чешскую столицу.