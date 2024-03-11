11 марта 2024, 18:07
«Чистая линия» передала средства антидроновой борьбы бойцам в зоне СВО
Компания «Чистая линия» передала средства антидроновой борьбы бойцам СВО
«Чистая линия» регулярно направляет необходимую технику российским бойцам в зоне СВО. О новой поставке сообщили «Известия». На этот раз представители компании привезли военным средства антидроновой борьбы.
Вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов отметил, что посещал Мариуполь, Донецк, а также Новоазовск и Тельманово в Донецкой Народной Республике.
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«Когда мне показывали кадры прилетов, то я начал понимать происходящее. Мы приняли решение, что наша компания должна находиться вместе с нашей страной, нашими военными и помогать всем, чем может», — рассказал он.
По его словам, компания находится в прямом контакте с военными и выясняет их потребности на фронте. Одному из подразделений понадобилась антидроновая техника. Представители «Чистой линии» прибрели ее и отправили бойцам.
«Когда у тебя есть необходимая техника и средства поражения врага, то, конечно, такая помощь является бесценной. Это очень большая помощь, когда люди вникают в нужды и привозят необходимое», — поблагодарил компанию боец с позывным Скромный.
Для «Чистой линии» такие поставки уже стали традицией. В феврале компания направила в зону СВО партию квадроциклов и внедорожников.
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