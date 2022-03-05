После начала спецоперации на Украине начало падать количество сигналов о телефонных звонках от мошенников. Спад зафиксировали антифрод-системы банков, которые сотрудничают с проектом «Мошеловка».

Ситуативный анализ обращений о дистанционных видах мошенничества провели эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», сообщила газета «Известия».

Однако в аналитической записке ОНФ указано, что до появления официальной статистики МВД эту информацию не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть.

Представители банков, которые сотрудничают с платформой «Мошеловка», сообщили, что антифрод-системы фиксируют снижение звонков в 10 раз. Это источник данных в ОНФ считают надежным, потому что система фиксирует звонок и, если номер до этого использовался злоумышленниками, то не пропускает его абоненту.

Но расслабляться рано. Свою деятельность злоумышленники не прекратили, они только переключились на другие каналы. Как показал анализ, на фоне снижения криминальных звонков выросло число сигналов о вредоносной рекламе в соцсетях и рассылках по электронной почте с фишинговыми ссылками.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина поддержала решение о блокировке Facebook в России. По ее мнению, соцсеть превратился в рупор информационной войны против РФ.