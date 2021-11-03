Число жертв отравления метанолом на Урале достигло 35 человек

До 35 увеличилось число скончавшихся после отравления метанолом в Свердловской области. Об этом заявил координатор проекта «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев.

«Есть такая информация у нас, да», — сказал Чукреев, ответив на просьбу подтвердить данные о смерти 35 человек от отравления спиртом. Его процитировало РИА «Новости».

О массовом отравлении людей метанолом на Урале стало известно в середине октября. Изначально координатор проекта «Народный контроль» сообщал о гибели 16 человек. Однако число жертв с каждым днем все росло.

Чукреев рассказывал, люди пили спирт, который разливали на Ботаническом рынке в Екатеринбурге. Предпринимателя, занимавшегося этим делом, уже задержали.

По факту случившегося открыли уголовное дело о сбыте товаров и продукции, которые не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья и которые повлекли смерть нескольких человек. Трех обвиняемых по делу арестовали до 15 декабря.

Также в октябре произошло массовое отравление людей некачественным алкоголем в Оренбургской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать эти случаи.