Число жертв наводнений в Иркутской области выросло до 26

«Тело было найдено возле одного из мостов в Тайшетском районе», — уточнили в ведомстве. По имеющимся данным, это мужчина.

Пропавшими без вести сейчас считают четырех человек.

Ранее говорилось о том, что в зоне наводнения нашли 25 тел. 19 погибших обнаружили в Тулуне и Тулунском районе, пять — в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Одного нашли в Тайшетском районе.

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Наводнение началось в Иркутской области в конце июня и затронуло 10 районов региона. Вода залила 109 населенных пунктов, около 10,89 тысячи домов с населением в 42,76 тысячи человек. Наибольший ущерб нанесен Тулуну и Нижнеудинску.

Через месяц Иркутскую область накрыло второй волной наводнения, затронувшей 58 населенных пунктов. Многие дома подтопило повторно. Всего пострадали 1,98 тысячи зданий, где проживают 5,42 тысячи человек.