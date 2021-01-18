Число жертв ковида в России превысило 66 тысяч

За прошедшие сутки в России от COVID-19 умер 471 человек. С начала пандемии болезнь унесла 66 037 жизней. Об этом сообщил оперштаб.

Российские медики за минувшие 24 часа выявили 22 857 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных с марта прошлого года случаев заражения коронавирусом достигло 3 591 066.

На первых трех местах по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни Москва (+3679), Санкт-Петербург (+3287) и Московская область (+1381). Четвертую строчку списка занимает Нижегородская область (+479). Замыкает пятерку Ростовская область с показателем 393 новых случая ковида.

В течение суток выздоровели 18 333 пациента. Всего 2 978 764.

В Московской области с начала пандемии сделали уже больше 5 337 921 теста на коронавирус. Лабораторные исследования проводятся как в государственных, так и частных клиниках. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

В понедельник, 18 января, число выявленных случаев болезни во всем мире перевалило через отметку в 95 миллионов. Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах, где с начала пандемии заболели почти 24 миллиона жителей.

Медики сходятся во мнении, что остановить распространение коронавируса поможет масштабная вакцинация, которая уже началась в России. В Башкирии с 5 февраля введут антиковидные паспорта, которые будут подтверждать наличие антител. Это первый российский регион, где будут оформлять такие документы.