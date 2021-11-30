Число жертв ковида в России превысило 275 тысяч

В России за сутки выявили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 1229 человек. Таким образом, общее число жертв ковида в России стало 275 193.

Новые случаи выявили в 85 регионах. У 2247 человек не было симптомов COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в России стало 9 636 881.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (2788), Подмосковье (2215) и Санкт-Петербурге (2103). В Московской области с начала пандемии сделали 13 342 228 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За сутки зарегистрировали 1229 летальных исходов. Всего за время пандемии скончались 275 193 человека. Среди регионов, где за 24 часа погибли больше всего пациентов, Москва (97), Санкт-Петербург (69) и Московская область (50).

Выздоровевших в России оказалось больше, чем новых заболевших. Врачи выписали 33 442 человека. За весь период COVID-19 успешно побороли 8 329 253 человека. В Москве за сутки выписали 3816 человек, в Санкт-Петербурге — 2554, в Московской области — 1952.