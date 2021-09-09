Число жертв ковида в России превысило 190 тысяч

За последние сутки в России выявили 18 380 случаев коронавируса. Причем у 1375 человек болезнь протекает без клинических проявлений. Погибли 794 человека, с учетом этого число жертв ковида в России выросло до 190 376 человек.

За сутки выздоровели 19 639 человек. Больше всего новых случаев в Москве (+1800), Подмосковье (+525) и Санкт-Петербурге (+1380).

За весь период пандемии коронавирусом в России заразились 6 054 711 человек. Поправился 6 340 151 пациент, скончались 190 376 человек.

В России с января идет активная вакцинация населения. Прививки делают российскими препаратами: «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «ЭпиВаком». Ревакцинацию через полгода делают «Спутником Лайт».

По последним данным, в стране полностью вакцинированы 39 миллионов человек, первую дозу вакцины получили 46 миллионов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что иностранные министры здравоохранения на саммите G20 назвали «Спутник V» лучшим препаратом от коронавируса. Он отметил, что с начала пандемии в мире создали более 1200 медицинских изделий. В частности, вакцины от коронавируса.