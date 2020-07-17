Число жертв коронавируса в России превысило 12 000

За сутки из-за коронавируса умерли 186 россиян. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 12 123 человек. Всего в РФ подтвердили 759 203 случаев COVID-19.

За последние 24 часа инфекцию выявили у 6406 жителей страны в 83 регионах. Часть из них — 26% — переносят коронавирус бессимптомно.

Выздоровел за последние сутки 7681 человек. Общее число выписавшихся из больниц составило 539 373.

На 17 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, в стране провели свыше 24,3 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день специалисты сделали 311 тысяч анализов. Врачи оставили под наблюдением 271 705 россиян из-за подозрения на коронавирус.

В Центре экономических исследований заявили, что пик эпидемии COVID-19 во всех российских регионах пройден. Ситуация в них складывается разная: где-то уровень заболеваемости снижается быстро, где-то — более медленными темпами.

Оксфордский университет совместно с компанией AstaZeneca разработал вакцину от коронавируса. Производить препарат будут в России. Отечественная компания «Р-Фарм» уже заключила коммерческое соглашение с AstraZeneca.