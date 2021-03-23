Число желающих работать удаленно россиян увеличилось почти в шесть раз

Количество россиян, которые хотят работать удаленно, увеличилось практически в шесть раз с начала года по середину марта по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил сайт RT со ссылкой на специалистов аналитического центра «Авито Работа».

Эксперты уточнили, что чаще всего удаленкой интересуются студенты и молодые люди, не имеющие опыта работы. У них спрос на такой формат вырос более чем в 12 раз. Больше всего желающих трудиться из дома в таких сферах, как «Банки, инвестиции», «Административная работа», «Маркетинг, реклама, PR» и «IT, интернет, телеком». Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова считает, что такие показатели связаны периодом пандемии коронавируса.

«Сегодня более 40% работников хотели бы продолжить трудиться удаленно. Этих людей можно понять — они проводят больше времени с семьей и меньше тратят его на дорогу. При этом спрос на дистанционную занятость поддерживается и работодателями», — заметила специалист.

Отмечается, что за год вакансий с дистанционной занятостью в нашей стране стало примерно в три раза больше.